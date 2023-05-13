Налоговики дали самозанятым полезные советы

Рекомендации по Единому налоговому счету можно было получить в мобильном офисе в МФЦ.

В Орле самозанятым гражданам специалисты областной налоговой службы дали полезные рекомендации по Единому налоговому счету. Как уточнили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, получить такой совет можно было в мобильном офисе в МФЦ города Орла. В частности, налоговики рассказали самозанятым орловцам о двух способах исполнения обязательств перед государством. Можно выбрать один из них. Первый представляет собой уплату налога в рамках режима «Налог на профессиональный доход» в мобильном приложении «Мой налог» или через уполномоченных партнеров. Такой платеж автоматически зачитывается для погашения обязательств по спецрежиму.

«Второй способ предусматривает уплату налога в составе Единого налогового платежа через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», — рассказали в УФНС. — Самозанятый вносит деньги на свой Единый налоговый счет, а дальше ФНС России автоматически распределяет их по всем налогам. При наличии задолженности платеж будет направлен на ее погашение по хронологии возникновения».

В ведомстве также напомнили, что срок уплаты (с начала 2023 года) — не позднее 28 числа следующего месяца. Причем самозанятым не нужно подавать уведомления об исчисленных налогах, поскольку начисления формируются на основании чеков, а сумма к оплате отображается в приложении «Мой налог» и личном кабинете самозанятого гражданина. К слову, по данным мэрии, в 2022 году в Орле на 4,4 тысячи человек, или в 1,6 раза, увеличилось количество самозанятых граждан. Оно достигло отметки в 11,7 тысячи человек. Общее же количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало текущего года в областной столице составило 12,7 тысячи единиц, или 98,8 процента к уровню 2021 года.

ИА «Орелград»