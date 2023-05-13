Орловец ударил полицейского, «спасая» свою жену

Инцидент в подъезде многоквартирного дома довел орловца до суда.

В Орле вступило в законную силу решение по уголовному делу о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти. Возбуждено оно было в отношении местного жителя, дело было рассмотрено Советским районным судом города Орла. Обвинение ранее не судимому гражданину было предъявлено по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. Из материалов дела следует, что в июле 2022 года на лестничной площадке «немного пошумели» молодые люди – муж и жена, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

В девятом часу вечера соседи вызвали полицию. В дежурную часть они заявили о том, что женщина повредила окно на лестничной площадке. На вызов отправились трое полицейских из группы немедленного реагирования. Они прибыли на место и застали на лестничной площадке двух нетрезвых граждан. Полицейские предъявили им свои служебные удостоверения и представились, после чего потребовали прекратить нарушение общественного порядка.

Также супругам было предложено проследовать в служебный автомобиль, стоявший во дворе дома, «для принятия от них объяснений по факту повреждения окон и последующего сопровождения в Орловский наркологический диспансер для проведения медицинского освидетельствования на предмет установления состояния опьянения». Однако супруги отказались подчиняться и оказали сопротивление. Кстати, уже тем самым они совершали административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Когда полицейские попытались первой сопроводить в служебную машину женщину, муж, с его слов, бросился ее спасать. При этом он ударил ладонью по лицу одного из сотрудников полиции. Травма оказалась не опасной для жизни и здоровья, но весьма болезненной. В результате муж стал фигурантом уголовного дела. В своих показаниях он еще раз подтвердил, что хотел прийти на выручку супруге. В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал полностью. Суд наказал его уголовным штрафом в размере 40 тысяч рублей, предоставив ему рассрочку выплаты на 16 месяцев.

ИА «Орелград»