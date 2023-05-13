Орловец в суде признал, что избил любимую черенком

Покровский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя.

Как сообщает пресс-служба Покровского районного суда Орловской области, ранее судимый местный житель получил очередной обвинительный приговор. Он был признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ. Иными словами, его действия были квалифицированы судом по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ.

Как следует из приговора, преступление рецидивист совершил в сентябре 2022 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со своей сожительницей. Его охватила такая злоба, что мужчина схватил деревянный черенок, предназначенный для сельскохозяйственных инструментов, и начал избивать им женщину. Было установлено, что как минимум два удара черенком пришлись по руке и туловищу. Потерпевшая от ударов не смогла устоять, потеряла равновесие и упала на землю, причем при падении она ударилась ухом о поручень.

В результате женщина получила телесные повреждения, которые в совокупности были оценены медиками как травмы, причинившие средней тяжести вред здоровью и повлекших за собой длительное расстройство здоровья продолжительностью более трех недель. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, подтвердив, что события разворачивались именно так, как описано в деле.

При вынесении решения суд учел данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, в том числе, наличие у него малолетнего ребенка и добровольное возмещение им морального вреда, причиненного в результате преступления. Также было учтено то, что он извинился перед женщиной, покупал ей подарки и лекарства. Свою роль сыграло признание вины и раскаяние в содеянном. В то же время отягчающим вину обстоятельством было признано совершение преступления в состоянии опьянения.

«Суд, исследовав все доказательства в совокупности, пришел к выводу о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, — сообщает пресс-служба суда. — На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года. Приговор в апелляционном порядке обжалован не был и вступил в законную силу».

ИА «Орелград»