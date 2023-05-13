Орловские поэты открывают цикл важных вечеров

«Поэты Орловской брусчатки» поразмышляют о традиционализме.



Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, 20 мая в 15:00 в стенах этого учреждения пройдет творческий вечер поэтического объединения «Поэты Орловской брусчатки». Он будет посвящен теме традиционализма причем это мероприятие станет стартовым – оно откроет цикл образовательных вечеров, посвященных различным «важным, сложным, но необходимым темам». Уже тема первой встречи звучит довольно важно и сложно.

«Само понятие традиционализма означает ориентацию индивидуального, группового или общественного сознания в прошлое, которое обычно противопоставляется как совокупность ценностей настоящему, — объясняют организаторы. — Протест традиционалистов – комплексный, здесь идет речь не о некой «подпорченности» прогресса, которую можно излечить, а о сломе самой парадигмы прогресса, об обращении в глубины древности».

Желающие узнать побольше информации на данную тему в рамках творческого вечера смогут прослушать вводную лекцию о традиционализме. Затем будет работать так называемый открытый микрофон: любой желающий сможет поделиться с другими участниками вечера тематической поэзией. В библиотеке имени Бунина предупреждают, что вход на мероприятие является свободным, однако оно будет проведено с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований, причем участников призывают по-прежнему соблюдать социальную дистанцию.

Что касается организаторов, то «Брусчатка», как уточнили в библиотеке, представляет собой содружество авангардных поэтов, музыкантов и художников. Это уникальный поэтический проект, существующий в Орле с 2020 года, организатором которого является Александр Янхир — уличный музыкант, автор стихов и песен, активный участник литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу». Главные цели данного сообщества – объединение творческих людей разных поколений и популяризация живого поэтического слова.

ИА «Орелград»