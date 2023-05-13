Стало известно, почему мэрия превышает лимиты бюджетных средств

Внешняя проверка указала на недостатки при исполнении бюджета.

Контрольно-счетная палата города Орла раскрыла данные о результатах внешней проверки исполнения бюджета областного центра еще за 2021 год. Был проведен целый комплекс экспертно-аналитических мероприятий по анализу и оценке отчета об исполнении бюджета, который ранее составила мэрия и который принял к сведению горсовет народных депутатов. По итогам этого аудиты были подготовлены и направлены мэру и председателю Орловского городского Совета народных депутатов заключения на отчет об исполнении бюджета, а также предложения по совершенствованию работы с казенными средствами.

Так, в ходе внешней проверки годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств было выявлено превышение объемов доведенных лимитов бюджетных обязательств на общую сумму 152,7 миллиона рублей. По мнению КСП, данное обстоятельство нарушило сразу четыре статьи Бюджетного кодекса РФ. Причин принятия главными администраторами бюджетных средств сверхлимитных бюджетных обязательств аудиторы назвали несколько.

Прежде всего, это «взыскание в бесспорном порядке задолженности по страховым взносам на оплату труда, пеням, штрафам по исполнительным листам и решениям налогового органа». Далее — взыскание задолженности по судебным решениям, что обусловлено недостатком ассигнований в бюджете города Орла. Еще одной причиной в КСП считают принятие обязательств по энергосервисному контракту на основании актов о достигнутой доле экономии. Кроме того, повлияло на ситуацию «принятие обязательств на исполнение муниципальных контрактов долевого участия в строительстве жилых помещений для детей-сирот в 2021-2022 годах в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств».

Отметим, что в целом КСП подтвердила достоверность отчета об исполнении местного бюджета за 2021 год. Выявленные недостатки и нарушения на нее не повлияли. В то же время аудиторы указали властям города на такие тревожные факторы, как неисполнение плана налоговых и неналоговых доходов на 219,7 миллиона рублей, неисполнение плана поступлений средств от продажи акций на 761,6 миллиона рублей, неисполнение обязательств за счет средств городского бюджета на сумму 837,4 миллиона рублей.

Указали аудиторы и на значительный размер кредиторской задолженности перед бюджетными организациями, подлежащий оплате за счет средств городского бюджета. На момент проведения проверки он составлял 734,6 миллиона рублей, что, по мнению аудиторов, «свидетельствует о существенном недофинансировании принятых городом расходных обязательств». Также были выявлены неэффективные расходы в сумме 5,3 миллиона рублей на оплату работ по строительству детского сада по улице Планерной.

ИА «Орелград»