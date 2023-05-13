Угрожавшему взорвать орловскую школу «прописали» колонию

Вступило в силу решение по делу о телефонном терроризме.

Решение по данному по уголовному делу ранее вынес Советский районный суд города Орла. Ранее не имевший проблем с законом местный житель получил обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса РФ. Он был задержан 13 октября 2022 года, когда совершил акт телефонного терроризма. Из приговора следует, что около 13 часов дня молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решился на заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Из хулиганских побуждений орловец позвонил в службу «122» и сообщил оператору о том, что он якобы заложил бомбу в школе №30 и будет ее взрывать. Примечательно, что звонил мужчина с телефона, зарегистрированного на его мать.

Позднее суд и следствие пришли к выводу о том, что хулиган в момент звонка осознавал, что его сообщение будет воспринято как реальная опасность гибели большого количества людей, причинения значительного ущерба – повреждения вышеуказанной школы. Он также понимал, что сообщенная им информация породит волнение и панику среди сотрудников и учеников данной школы.

Информация о «взрыве» была тут же передана оператором в полицию. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа для предотвращения взрыва школы. Из здания были эвакуированы школьники и педагоги. К счастью, взрывных устройств в школе обнаружено не было. Телефонного террориста буквально задержали по «горячим следам» и поместили под стражу. Еще на стадии ознакомления с материалами уголовного дела в качестве обвиняемого он заявил ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке принятия судебного решения, полностью согласившись с предъявленным ему объемом обвинения. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ИА «Орелград»