В Орле действует комитет подъезда

Общественные объединения продолжают наращивать свою активность.

В 2022 году в Орле было создано пять домовых комитетов. В настоящее время в городе зарегистрировано 389 органов территориального общественного самоуправления (ТОС): 261 домовый комитет, 125 уличных комитетов, один комитет подъезда, территориальный комитет общественного самоуправления «Центральный», а также Общественный Совет председателей уличных комитетов Железнодорожного района. Такие данные привела администрация города Орла, отметив, что мэрия уделяет большое внимание развитию территориального общественного самоуправления и привлечению населения к решению вопросов местного значения.

«Активно работающие руководители органов ТОС получают премии в связи с юбилейными датами, компенсационные выплаты, связанные с возмещением 50 процентов расходов на оплату коммунальных платежей за счет средств городского бюджета, — следует из официальной информации мэрии. — В 2022 году на эти цели из городского бюджета было направлено около 1,6 миллиона рублей. Руководителям органов ТОС администрацией города Орла оказывается информационная поддержка, методическая и правовая помощь».

К слову, по данным статистики, в 2022 году в администрацию города поступило 28 388 обращений граждан, или на 20,9 процента меньше, чем в 2021 году. В их числе оказалось 8888 письменных обращений и 19 451 обращений на телефоны единой диспетчерской службы и через электронную приемную. Еще 49 обращений поступили на личных приемах граждан мэром города Орла и его заместителями. Основная часть письменных обращений касалась вопросов состояния улично-дорожной сети, уличного освещения, работы пассажирского транспорта и сервиса обслуживания, предоставления земельных участков по гаражной амнистии, уборки мусора, содержания общедомового имущества, переселения из аварийного жилья, капитального ремонта многоквартирных домов, торговли и общественного питания.

«В 1,6 раза уменьшилось количество коллективных обращений граждан (с 446-ти в 2021 году до 277-ми в 2022 году), — отметили в мэрии. — Все обращения граждан были объективно и своевременно рассмотрены, с принятием конкретных мер и представлением подробных разъяснений, во многих случаях – с выездом на место, с обязательным участием заявителей. Доля принятых решений «поддержано» (решено положительно, меры приняты) составила около 30 процентов, в 2021 году она составляла 21,7 процента».

ИА «Орелград»