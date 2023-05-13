В Орле нейтрализовали серийного похитителя велосипедов

«Угонщик» отправится в исправительную колонию на три года.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес Советский районный суд города Орла. Перед ним предстал ранее неоднократно судимый гражданин, который, судя по его «послужному списку», промышлял не только в Орле. Например, еще в середине 2010-х годов он был осужден Карачевским районным судом Брянской области за серию преступлений в сфере наркооборота. Молодой человек провел несколько лет в исправительной колонии строгого режима, но был освобожден из нее условно-досрочно. Как показали дальнейшие события, досрочно выпустили его зря.

Суд Советского района установил, что в 2022 году данный гражданин на территории Орла совершил как минимум четыре кражи. Интересно, что специализировался преступник на похищении дорогостоящих велосипедов. Например, в июне прошлого года он поздним вечером проник в подъезд многоэтажки и «угнал» оттуда 10-ти скоростной велосипед стоимостью более 46 тысяч рублей.

Спустя неделю он уже среди белого дня из другого подъезда похитил оставленный хозяином без присмотра велосипед стоимостью около 10 тысяч рублей. Затем преступник сменил тактику. Так, в середине июля прошлого года он, находясь на набережной Оки, подошел к ранее незнакомому ему юноше. Рецидивист попросил у него велосипед под предлогом того, что ему срочно требовалось доехать до реки и проверить установленные там рыболовные снасти. На самом деле это был бессовестный обман, но юноша «одолжил» просителю свой велосипед, которого больше не увидел.

Еще один установленный эпизод преступной деятельности отличается от предыдущих тем, что в данном случае воришка угнал чужой самокат, который был «припаркован» около одного из магазинов Советского района города Орла. Мужчина был признан судом виновным по четырем эпизодам, причем в одном случае его действия были квалифицированы как мошенничество. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний он получил три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»