В Орловской области обеспечат избирательные права инвалидов

Облизбирком рассказал, как могут проголосовать люди с ограничениями здоровья.

В преддверии осенних выборов в Орловской области рассказали, как в этом году смогут отдать свой голос за полюбившегося кандидата избиратели с инвалидностью. По закону, всем им должна быть обеспечена возможность участия в голосовании, а в целом в России таких людей насчитывается около 10 миллионов. Как сообщили в орловском облизбиркоме, на старте избирательного цикла 2023 года ЦИК России подготовила информационную памятку о том, как могут проголосовать люди с ограничениями здоровья.

Сделать это можно как дома, так и на избирательном участке. В первом случае гражданину, если он проживает не по месту регистрации, необходимо подать через портал Госуслуги заявление о желании проголосовать по месту нахождения. Если гражданин проживает по месту регистрации, то надо известить о своем желании избирательную комиссию, и на дом принесут переносную избирательную урну.

Во втором случае надо известить избирком о том, что гражданину, например, требуются особые условия для голосования. Если избирательный участок не оборудован пандусами и расположен неудобно, например, не на первом этаже, то можно вновь воспользоваться порталом Госуслуги подать заявление о голосовании по месту нахождения на удобном участке. В целом, алгоритм довольно простой.

«За многие годы между общественными организациями инвалидов и избирательными комиссиями разного уровня сложились прочные связи, подкрепленные совместным опытом организации и проведения мероприятий, адресованных лицам с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркнули в региональной Избирательной комиссии.

Кстати, по данным облизбиркома, на территории Орловской области по состоянию на 1 января 2023 года был зарегистрирован 53 471 избиратель, являющийся инвалидами, в том числе: инвалиды 1-й группы – 5680 человек, 2-й группы – 27 587 человек, 3-й группы – 20 204 человек. Численность орловцев, использующих кресла-коляски, составляет 3024 человека, использующих протезы – 1382 человека, являющихся инвалидами по зрению – 2 935 человек, инвалидами по слуху – 2374.

ИА «Орелград»