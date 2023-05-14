Администрация губернатора заплатит 750 тысяч за опрос населения

Областные власти ищут подрядчика для изучения общественного мнения.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила тендер, победитель которого получит право на оказание чиновникам услуги по изучению общественного мнения. Речь идет о ежегодном опросе населения, результаты которого учитываются областной администрацией при оценке работы чиновников на местах. Оплачиваться проведение опроса будет за счет региональной казны. Цена вопроса – 750 тысяч рублей. Столько казенных средств администрация губернатора готова отдать победителю отбора.

Социологическое исследование должно пройти во всех городах и муниципальных районах Орловской области, а также в Орловском муниципальном округе. Цель проведения опросов звучит так: системный анализ состояния и тенденций развития местного самоуправления на территории Орловской области. Оценивать респондентам, то есть простым гражданам, придется деятельность органов местного самоуправления по самым разным направлениям. Участвовать в социологическом исследовании могут только граждане 18 лет и старше, постоянно проживающие на территории Орловской области. По условиям тендера, на территории муниципальных районов опрос проводится в их административных центрах и не менее чем в двух сельских поселениях. На территории Ливенского и Мценского районов опрос должен охватить жителей не менее чем трех поселений.

На территории Орловского муниципального округа опрос проводится на территории также не менее чем трех населенных пунктов, которые при этом должны находиться на территории различных сельсоветов. Победитель тендера должен сам сформировать программу социологических исследований на основании исходных данных регионального департамента внутренней политики и развития местного самоуправления. Опрос будет представлять собой личное формализованное интервью жителей Орловской области. Могут применяться методы уличного и телефонного опроса.

Объем выборки: город Орел – не менее 1000 человек; города Ливны и Мценск, а также Орловский муниципальный округ – не менее 400 человек в каждом; остальные муниципальные районы – не менее 100 человек в каждом. Общий объем выборки должен составить не менее 4500 респондентов. Выборка должна быть репрезентативна генеральной совокупности по полу и возрасту, соотношению городских и сельских жителей. Срок оказания услуги: до 31 августа 2023 года. Опросы населения будут проведены в три этапа. Первый этап продлится по 31 мая, второй этап — с 20 по 26 июля, третий этап — с 22 по 28 августа.

ИА «Орелград»