Кромскую ЦРБ посетила высокая инспекция

Больницу под Орлом проверил руководитель ТО Росздравнадзора.

Как сообщает Территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области, глава этого ведомства Михаил Михейкин посетил с визитом Кромскую центральную районную больницу. Визит был совершен в рамках проведения мониторинга хода реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в регионе.

«Главный врач Кромской ЦРБ Ольга Морозова ознакомила с ходом капитального ремонта поликлиники данной медицинской организации и перспективами введения в эксплуатацию оборудования, поступившего в рамках национального проекта «Здравоохранение» в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», — уточнили в Территориальном органе Росздравнадзора.

Данная больница уже несколько месяцев привлекает к себе повышенное внимание со стороны различных ведомств. Не так давно больницу проверяла прокуратура, по результатам той проверки главному врачу Кромской ЦРБ было внесено представление. Проверяли учреждение и аудиторы. Кстати, это была как раз проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на закупку оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области».

Проверка была проведена по поручению Орловского областного Совета народных депутатов. Как отметила в своем отчете о результатах проверки областная КСП, целевые показатели региональной программы в проверенном периоде не были выполнены в полном объеме. Так, в 2021 году региональной программой для нужд Кромской ЦРБ была предусмотрена закупка двух единиц автотранспортных средств, а фактически была приобретена одна машина, да и то с нарушениями.

Например, заказчиком по контрактам на закупку легкового автомобиля и аппарата рентгеновского маммографического требования об уплате пеней в размере 162,2 тысячи рублей не были предъявлены. Кроме того, заказчиком при формировании начальной максимальной цены контракта на закупку медицинского оборудования применялись коммерческие предложения, несопоставимые с условиями планируемой закупки. Срок действия независимой гарантии, предоставленной поставщиком в обеспечение гарантийных обязательств при поставке электроэнцефалографа, оказался меньше установленного.

Контрольным мероприятием были зафиксированы и нарушения условий исполнения контрактов. Так, по мнению КСП, значительно были нарушены сроки поставки рентгеновского маммографического аппарата. Срок поставки автомобиля был превышен на 10 дней. При поставке электроэнцефалографа был нарушен срок оказания услуги по его сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию. При этом документ о приемке был сформирован и подписан в Единой информационной системе раньше, чем появился акт ввода оборудования в эксплуатацию.

ИА «Орелград»