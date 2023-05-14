Орловчанка сдала полиции «мнимого убийцу»

Обвинения женщины не нашли своего подтверждения в ходе проведенной проверки.

В Орловской области вынесен очередной обвинительный приговор за заведомо ложный донос. Подробности процесса сообщила пресс-служба Хотынецкого районного суда. Уголовное дело было заведено в отношении местной жительницы. Гражданку обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. Впрочем, изначально она сама выступила в роли «обвинителя».

Дело в том, что женщина обратилась в полицию и заявила о том, что некий гражданин К. угрожал ей убийством, намахиваясь на нее кухонным ножом. Женщина заявила, что данную угрозу она восприняла как реальную опасность для своей жизни. Правоохранителей она просила привлечь указанного гражданина к уголовной ответственности. При этом заявительницу предупредили, как и положено по закону, о возможной уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Однако гражданка настаивала на своем – указанный ею гражданин угрожал ей убийством, она боится за свою жизнь. Заявление было принято и зарегистрировано, полиция провела по нему проверку. Обвинения женщины своего подтверждения не нашли. Более того, выяснилось, что она просто хотела навредить оговоренному ею гражданину, создать ему неприятности вплоть до привлечения к уголовной ответственности за действия, которых тот не совершал.

К счастью, невиновный не понес никакого наказания, правоохранители во всем разобрались. После проведенной в порядке статьей 144-145 УПК РФ проверки сначала полицией было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении мужчины — в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Затем дело завели на доносчицу. В судебном заседании она с предъявленным ей органом следствия обвинением согласилась полностью, вину свою признала в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в доход федерального бюджета в размере 20 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»