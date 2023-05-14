Самую читаемую орловскую книгу выбрал губернатор

14.5.2023 | 14:16 Культура, Новости

Стали известны победители ежегодного областного конкурса «Орловская книга».

Фото Библиотеки им. Бунина

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил список победителей ежегодного областного конкурса «Орловская книга». Напомним, он проводится уже 25 лет. Его основные цели – поддержка двухвековой традиции орловского книгоиздания, объединение усилий творческих организаций, издателей, библиотек и книжной торговли в продвижении до читателей лучших местных образцов современного книгопечатанья, оказание помощи библиотекам в комплектовании фондов книгами орловских издательств.

В этом году праздник назначен на 24 мая, пройдет он в стенах областной библиотеки имени Бунина. В его рамках состоится торжественная церемония награждения победителей, список которых и утвердил губернатор Клычков. Так, победа в номинации «Самая читаемая книга» была отдана изданию «Как пойдешь по Болховской… Город Орел в XVI-XXI веках: улица Болховская − Ленинская улица» (Орел, 2016 г.). Автор − Александр Саран, издатель − Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» − «Среднерусский институт управления – филиал».

В номинации «Лучший издательский проект года» победу одержала книга «Яркие страницы славной истории: (Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина в фалеристике, документной фотографии, изобразительной наглядности)» (Орел, 2022 г.). Авторы − Людмила Орлова, Игорь Черкашин и Абрам Песин. Издатель тот же − Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» − «Среднерусский институт управления – филиал».

В этом году в рамках конкурса также предусмотрена специальная премия в номинации «На страже закона, порядка и безопасности: правоохранительные органы в местных изданиях». Здесь победу одержала книга «30 лет во имя жизни» (Орел, 2020 г.). Автор и издатель − Главное управление МЧС России по Орловской области, которое возглавляет генерал-майор внутренней службы Александр Новиков.

ИА «Орелград»

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