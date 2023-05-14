Сотрудницу военкомата, «отмазавшую» призывника, простили

14.5.2023 | 10:13 Закон и порядок, Новости

Женщина избежала реального наказания в связи с истечением срока давности.

В Орловской области Залегощенский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела, которое было возбуждено в отношении местной жительницы. Ее обвиняли в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Органами предварительными расследования было установлено, что обвиняемая трудилась в военном комиссариате. Она отвечала за воинский учет граждан, подлежащих призыву на военную службу, подготовку к работе комиссий для проведения медицинского освидетельствования призывников, документальное оформление заседаний призывных комиссий, подготовку личных дел призывников и протоколов заседаний призывных комиссий к передаче в архив и другое.

При этом она не обладала организационно-распорядительными функциями и полномочиями по принятию решения об освобождении граждан от призыва на военную службу. Согласно материалам дела, находясь в служебном кабинете военкомата, женщина предложила очередному призывнику оказать содействие в решении вопроса об освобождении его в последующем от призыва на военную службу и выдачи ему соответствующего военного билета.
За оказание услуги она потребовала денежное вознаграждение. При этом призывнику пояснила, что за запрошенную ею сумму она окажет содействие в изготовлении фиктивной справки медицинского обследования с указанием в нем сведений, не соответствующих действительности о наличии у юноши якобы препятствующего службе заболевания. На основании этой справки, поясняла она, молодой человек в последующем будет признан ограниченно годным к военной службе и зачислен в запас с выдачей военного билета.

Призывник согласился на противоправное предложение. Деньги он должен был перечислить на банковский счет. Затем сотрудница военкомата потребовала у него дополнительную сумму, якобы «для вознаграждения лицу, которое предоставит ей фиктивное эндоскопическое обследование». Впоследствии ей действительно удалось получить фиктивную медицинскую справку, которая послужила основанием для признания юноши гражданина ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья.

Следствие посчитало, что женщина обманула врача, выписавшего справку, подсунув тому фиктивный акт обследования призывника. Обманула она и государство, подшив в личное дело призывника фиктивные документы. Уже в судебном заседании государственный обвинитель ходатайствовал о прекращении дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Подсудимая заявила аналогичное ходатайство и пояснила, что последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию ей понятны. При таких обстоятельствах суд посчитал возможным прекратить уголовное дело.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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