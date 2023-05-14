В Орле помолятся о семье

Желающие помолиться о создании и укреплении семьи смогут сделать это в храме.

Жителей Орла и не только пригласили помолиться о создании и укреплении семьи. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, 14 мая в 18.30 часов в Свято-Троицком храме областного центра будет совершен соответствующий молебен. Принять в нем участие может любой желающий. Кстати, подобные богослужения в Троицком храме уже стали традиционными. Совместная молитва помогла в создании и сохранении многих семей, говорят в митрополии.

«Мы ждем в гости всех: тех, кто хочет создать семью, и тех, кто просит мира в свои семьи. Также приглашаем родителей, пекущихся об устроении семейной жизни своих чад, и просто желающих помолиться о своих близких», — отмечают организаторы мероприятия.

Напомним, что Свято-Троицкий храм расположен в городе Орле на улице Лескова, 17а. Напомним, что в 2022 году президент Владимир Путин учредил «День семьи, любви и верности», который стал новым официальным государственным праздником. Его целью является сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.

Он призван укрепить институт семьи, ведь во многих регионах складывается непростая демографическая ситуация. Орловская область в этом далеко не исключение. Например, уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский в своем докладе недавно отмечал, что наличие определенных рисков, связанных со снижением уровня жизни и неопределенности на рынке труда и вызванных беспрецедентным экономическим давлением на Россию, побуждает молодых людей откладывать рождение детей на другой, более благоприятный период.

Согласно статистике, в 2022 году в Орловской области на 4703 заключенных брака пришлось 3208 разводов. При этом по сравнению с предыдущим годом количество браков в регионе выросло на 299: в 2021 году их было зарегистрировано 4404. Количество разводов, которое росло из года в год, в прошлом году внезапно уменьшилось. Несмотря на это, говорить о кардинальных изменениях в психологической и практической готовности молодежи к будущей семейной жизни пока не приходится, да и социальные факторы, влияющие на сохранение брака, все еще играют не последнюю роль.

«Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области считает, что для развития российского общества важно, чтобы молодые люди как можно чаще видели позитивные примеры сохранения супругами семейных ценностей и традиций, сохранения духовных, нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, понимали, как важно ценить и хранить свой супружеский союз», — говорится в докладе правозащитника.

ИА «Орелград»