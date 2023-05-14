В Орле желающих узнать о своих долгах становится все больше

Налоговая рассылка долговых оповещений обретает популярность.

В Орловской области растет число граждан, желающих получать смс-сообщения и оповещения по электронной почте о текущей налоговой задолженности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. По данным ведомства, по состоянию на 1 мая 2023 года уже более 25 тысяч местных налогоплательщиков подписались на рассылку сообщений о наличии задолженности по налогам. В их числе находятся около двух тысяч организаций, остальные 23 тысячи – это физические лица, то есть простые граждане, и индивидуальные предприниматели. Налоговики отмечают, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года число желающих получать данную услугу в Орловской области возросло в 12,4 раза.

«Для того чтобы оформить подписку на информирование о задолженности, нужно дать свое согласие, — пояснили в Управлении ФНС. — Сделать это можно, лично обратившись в налоговый орган, через представителя, по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи. Подать согласие можно вне зависимости от наличия у налогоплательщика задолженности на текущую дату».

Отметим, что налоговики не будут часто тревожить должников оповещениями. Во-первых, подобные сообщения рассылаются только один раз в квартал. Во-вторых, смс-сообщение или электронное письмо не придет, если задолженности нет. Стоит помнить, что информирование о задолженности в форме смс-сообщения осуществляется с короткого номера «Nalog.ru» с текстом: «Налоговая задолженность с указанием суммы в рублях». Кроме того, в смс-сообщении указывается ссылка для перехода на страницу сайта, где можно получить более подробную информацию.

ИА «Орелград»