Орловчанин тоговал «левыми» семенами 17 видов

Ему объявили 17 предостережений.

Нарушение выявило региональное Управление Россельхознадзора. Как сообщает ведомство, проверка проводилась в отношении индивидуального предпринимателя, торговавшего непосредственно в Орле. Некоторые из видов семян, попавших на его прилавок, оказались не внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

В частности, вне закона оказались семена девяти видов томатов («Король засолки», «Чернослив», «Гусиное яйцо», «Де Барао красный» и «Де Барао гигант», «Инжир розовый» и «Ляна розовая», «Микадо красный», «Ультроскороспелый»), трёх видов огурцов («Болезнеустойчивый», «Китайский холодоустойчивый», «Китайский жароустойчивый»), трёх видов моркови («МО», «Флакке», «Восточная красавица») и двух видов редиса («Белый шар» и «Белый медведь»).

Россельхознадзор ещё раз напоминает орловчанам, что реализация партии семян сельскохозяйственных растений является законной только в случае, если данный конкретный сорт внесён в Госреестр.

ИА «Орелград»