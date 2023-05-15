Орловские власти не смогли сэкономить на «жизненном цикле»

Определены первые подрядчики по дорожному ремонту нового типа.

Речь идёт о первых в нашей области «контрактах жизненного цикла». Они подразумевают, что подрядчик не только делает капитальный ремонт, но и берёт на себя долгосрочное содержание данного участка дороги.

В качестве «пробных шаров» были выбраны два участка — на автодороге межмуниципального значения ««Нарышкино – Сосково» — Ясная Поляна – Ледно» и автодороге регионального значения ««Глазуновка – Тросна» — Богородское – Кромы». В обоих случаях капитально отремонтируют около пяти километров.

К сожалению, сэкономить на этом не удастся – победители обоих конкурсов возьмутся за выполнение задач за начальную (максимальную) стоимость контрактов. Ремонт межмуниципальной трассы обойдётся в 97,9 миллиона рублей, региональной – в 112,9 миллиона.

В каждом из случаев на получение заказа претендовало по два подрядчика. Названия компаний-победителей пока не разглашаются.

Как сообщает пресс-служба губернатора, контракты будут заключены в ближайшее время. Ремонтные работы нужно будет завершить в ноябре текущего года. Задачи по содержанию дорог возлагаются на подрядчиков до 31 октября 2026 года.

ИА «Орелград»