Орловский губернатор раскритиковал электроотопление

15.5.2023 | 12:23 ЖКХ, Новости

Клычков считает его слишком дорогим для потребителей.

ИА «Орелград»

Интересную тему подняли на сегодняшнем оперативном совещании в администрации Орловской области.

Как сообщают «Орловские новости», речь шла о конкретном многоквартирном доме №2, расположенном в Урицком районе в селе Парамоново в местном микрорайоне Черёмушки. В минувшем году всё муниципальное образование не могло получить паспорт готовности к отопительному сезону именно из-за одной котельной, которая отапливает это здание.

Сейчас котельная находится непосредственно в собственности районной администрации. Подача тепла оплачивается из местного бюджета. Также чиновники заключили контракт на обслуживание данной котельной с коммунальной организацией. Однако она всё равно нуждается в серьёзном ремонте общей стоимостью примерно в полмиллиона рублей.

Одним из вариантов решения проблемы может стать перевод дома на поквартирное отопление электричеством. Однако губернатор Андрей Клычков отверг этот способ. «Это будет золотое отопление. Надо искать вариант, который будет доступен жителям», — пояснил он. Также Клычков рассказал, что встречался с жильцами этого дома.

Другие пути выхода из ситуации – это проведение дорогостоящего ремонта котельной либо установка общедомового электрического котла.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования