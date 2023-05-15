Орловский губернатор раскритиковал электроотопление

Клычков считает его слишком дорогим для потребителей.

Интересную тему подняли на сегодняшнем оперативном совещании в администрации Орловской области.

Как сообщают «Орловские новости», речь шла о конкретном многоквартирном доме №2, расположенном в Урицком районе в селе Парамоново в местном микрорайоне Черёмушки. В минувшем году всё муниципальное образование не могло получить паспорт готовности к отопительному сезону именно из-за одной котельной, которая отапливает это здание.

Сейчас котельная находится непосредственно в собственности районной администрации. Подача тепла оплачивается из местного бюджета. Также чиновники заключили контракт на обслуживание данной котельной с коммунальной организацией. Однако она всё равно нуждается в серьёзном ремонте общей стоимостью примерно в полмиллиона рублей.

Одним из вариантов решения проблемы может стать перевод дома на поквартирное отопление электричеством. Однако губернатор Андрей Клычков отверг этот способ. «Это будет золотое отопление. Надо искать вариант, который будет доступен жителям», — пояснил он. Также Клычков рассказал, что встречался с жильцами этого дома.

Другие пути выхода из ситуации – это проведение дорогостоящего ремонта котельной либо установка общедомового электрического котла.

ИА «Орелград»