Орловского мотоциклиста госпитализировали после ДТП

С его «Ямахой» столкнулась иномарка.

Авария случилась 13 мая в 20 часов 40 минут на трассе «Орёл — Брянск – Смоленск» на 22-м километре (на территории райцентра Нарышкино).

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, 51-летняя женщина ехала на «Фольксваген Поло» со стороны Орла в сторону Брянска. Водитель попыталась повернуть налево и допустила столкновение с мотоциклом.

Двухколёсный транспорт («Ямаха» YZF320-A) двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла – 35-летний мужчина. Его пришлось госпитализировать.

За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТП, в том числе 9 с пострадавшими. Телесные повреждения получили 10 человек. Госпитализированы трое из них.

ИА «Орелград»