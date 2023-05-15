Орловского мотоциклиста госпитализировали после ДТП

15.5.2023 | 11:30 Новости, Происшествия

С его «Ямахой» столкнулась иномарка.

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области

Авария случилась 13 мая в 20 часов 40 минут на трассе «Орёл — Брянск – Смоленск» на 22-м километре (на территории райцентра Нарышкино).

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, 51-летняя женщина ехала на «Фольксваген Поло» со стороны Орла в сторону Брянска. Водитель попыталась повернуть налево и допустила столкновение с мотоциклом.

Двухколёсный транспорт («Ямаха» YZF320-A) двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла – 35-летний мужчина. Его пришлось госпитализировать.

За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТП, в том числе 9 с пострадавшими. Телесные повреждения получили 10 человек. Госпитализированы трое из них.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования