Проведенная в Орле реформа не решила жилищную проблему

Ситуация с долгами за муниципальное жилье изменилась не к лучшему.

Любопытные факты в ходе анализа данных выявили сотрудники Контрольно-счетной палаты города Орла. Еще изучая проект бюджета областной столицы на 2023 год, они обратили внимание на планируемые источники поступления так называемых неналоговых доходов. К их числу относятся доходы, которые город получает в виде платы за наем принадлежащего ему жилья. Ранее аудиторы неоднократно указывали на то, что долги нанимателей растут, а претензионная работа ведется, мягко говоря, вяло.

Осенью 2021 года мэрия попыталась решить данную проблему за счет проведения реформы. Было создано МКУ «Жилищное управление города Орла». Функции по начислению и взиманию платы за жилье, а также учету муниципального жилищного фонда, были переданы этому учреждению от МКУ «УКХ города Орла». По задумке властей, данная реформа должна была навести порядок в указанной сфере, в том числе обеспечить достоверность учета муниципального жилья и эффективность взимания долгов.

Однако, как указывает в своем отчете КСП, у МКУ «Жилищное управление города Орла» всего за год своего функционирования образовалась дебиторская задолженность по плате за наем жилых помещений в сумме 7,1 миллиона рублей. Темпы наращивания дебиторской задолженности по указанным платежам оказались в 2,3 раза больше, чем были до этого у МКУ «УКХ г. Орла», объясняют аудиторы. По их мнению, это свидетельствует о недостаточной работе МКУ «Жилищное управление» по взысканию задолженности в нарушение бюджетного законодательства. Кстати, задолженность за наем муниципального жилья ежегодно только растет. По состоянию на 1 октября 2022 года, именно такая отчетная дата приводится КСП, общий долг составил 29,9 миллиона рублей.

Напомним, что созданию нового МКУ предшествовала нашумевшая проверка МКУ «УКХ», результаты которой были обнародованы летом 2021 года. КСП тогда в своем отчете отметила, что «МКУ «УКХ» не обладает достоверной информацией о количестве и общей площади принадлежащих ему на праве оперативного управления и сданных в наем муниципальных жилых помещениях, а также о суммах платы за наем, подлежащей перечислению в бюджет города Орла».

Было также установлено, что при планировании доходов бюджета города по плате за наем жилья учреждение в 2019-2020 годах произвольно определяло количество и площадь муниципальных жилых помещений для расчета платы. Кроме того, администратор данных доходов не исполнял в полном объеме полномочия по контролю за полнотой и своевременностью указанных платежей в бюджет, не вел в полном объеме работу по взысканию задолженности, начислению и взысканию пеней. Были вскрыты факты, когда наниматели не оплачивали или несвоевременно вносили плату за наем на протяжении шести и более месяцев.

ИА «Орелград»