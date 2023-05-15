В Орле детская поликлиника получила новую медтехнику

Это 10 единиц медицинского оборудования.

Его предоставили Детской поликлинике №1 по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» и нацпроекту «Здравоохранение».

Теперь в учреждении есть новый современный дефибриллятор, аппарат для посуточного мониторинга артериального давления, машина для мойки и дезинфекции эндоскопов. Также в кабинетах хирурга и эндоскописта установили современные хирургические операционные столы.

Для хирурга и отоларинголога приобрели спецоборудование для стерилизации медицинского инструмента. Кроме того, в поликлинике заменили три сухожаровых стерилизатора.

До конца этого месяца в учреждение прибудет аппарат ультразвуковой диагностики, а до 1 сентября — пневмотонометр для измерения внутриглазного давления. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»