В Орле начали чистить реки

В воде нашли много интересного.

Как сообщает администрация города, в областном центре начались работы по очистке участков рек перед летним сезоном. В данный момент работы ведутся на левом берегу Орлика. Специалисты осматривают и вычищают поверхность реки, загрязнённую бытовым мусором. Далее на очереди — русло Оки.

«С помощью грабель и сачков собираем мелкий плавающий мусор, скашиваем прибрежную растительность. Весь собранный мусор сортируем в мешки. Далее он отправится на переработку», — объяснил технологию представитель подрядчика Александр Мухотин.

В основном, из реки вытаскивают стеклянные и пластиковые бутылки, алюминиевые банки, а также крупногабаритные предметы – брёвна, ветки, доски. Также сообщается, что в реке находят детские игрушки, кошельки, документы. Извлекли из воды и один рюкзак.

Работы по уборке акватории продлятся всю текущую неделю. За половину сегодняшнего рабочего дня мусором наполнили уже 40 мешков.

ИА «Орелград»