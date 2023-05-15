В Орле начали чистить реки

15.5.2023 | 14:13 ЖКХ, Новости

В воде нашли много интересного.

Фото: администрация Орла

Как сообщает администрация города, в областном центре начались работы по очистке участков рек перед летним сезоном. В данный момент работы ведутся на левом берегу Орлика. Специалисты осматривают и вычищают поверхность реки, загрязнённую бытовым мусором. Далее на очереди — русло Оки.

«С помощью грабель и сачков собираем мелкий плавающий мусор, скашиваем прибрежную растительность. Весь собранный мусор сортируем в мешки. Далее он отправится на переработку», — объяснил технологию представитель подрядчика Александр Мухотин.

В основном, из реки вытаскивают стеклянные и пластиковые бутылки, алюминиевые банки, а также крупногабаритные предметы – брёвна, ветки, доски. Также сообщается, что в реке находят детские игрушки, кошельки, документы. Извлекли из воды и один рюкзак.

Работы по уборке акватории продлятся всю текущую неделю. За половину сегодняшнего рабочего дня мусором наполнили уже 40 мешков.

Фото: администрация Орла

ИА «Орелград»

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