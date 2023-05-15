В Орле стала популярной подача налоговых деклараций в МФЦ

Налоговая служба рассказала о наиболее востребованных услугах.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, жители региона активно пользуются возможностью получения услуг налоговой службы не только в самом налоговом органе, но и при посещении отделений Многофункционального центра. На сегодняшний день в регионе действуют 94 офиса МФЦ, где в рамках «одного окна» жителям оказывается 25 государственных услуг Федеральной налоговой службы.

«Такой широкий спектр предоставляемых услуг дает возможность жителям существенно экономить свое время, обратившись в ближайшее отделение МФЦ, — говорят в областной налоговой службе. — Так, за первый квартал 2023 года в многофункциональных центрах региона было оказано почти восемь тысяч услуг ФНС России, что на пять тысяч услуг больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года».

Налоговики даже создали своего рода рейтинг наиболее востребованных услуг по итогам первого квартала 2023 года. Возглавила его услуга по приему от граждан деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ. В бумажном виде орловцы через МФЦ подали 4649 таких деклараций. На втором месте — прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на учет. Всего в отчетном периоде времени поступило 1470 таких заявлений.

Третье место в списке популярности услуг заняло бесплатное информирование о нюансах приема запросов и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. В данном случае поступило 836 запросов. В пятерку самых востребованных услуг также вошли: государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств (поступило 394 заявления); прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц (поступило 333 документа).

ИА «Орелград»