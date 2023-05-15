В Заводском районе Орла горел расселённый дом

15.5.2023 | 10:10 Новости, Происшествия

Пожар начался на втором этаже.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Сигнал о возгорании поступил 13 мая около 14:30. Горел двухэтажный расселённый дом, расположенный на Коллективной улице (в окрестностях Карачевского шоссе).

На место выехали сотрудники 1-й и 5-й пожарно-спасательных частей Орла. Как сообщает пресс-служба Управления МЧС, на момент их прибытия горел второй этаж, но пламя могло распространиться и на другие помещения, а также на крышу.

После ликвидации последствий ЧП выяснилось, что огонь успел повредить около 50 квадратных метров площади. Погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

ИА «Орелград»

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