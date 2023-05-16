Бывший главный архитектор Орловщины осуждён на 8 лет

16.5.2023 | 15:59 Закон и порядок, Новости

Ваагна Вермишяна признали виновным по ряду уголовных статей.

Фото: Руслан Марченко / www.infoorel.ru

Приговор вынес суд общей юрисдикции Еревана. Обвиняемыми по данному делу, кроме Вермишяна, проходили ещё семь человек.

Согласно обвинению Вермишян, который в 2019 и 2020 годах занимал должность главы Комитета по градостроительству Армении, злоупотребил своими должностными полномочиями. В частности, он получал взятки в крупном и особо крупном размерах, а также, используя своё положение, совершил хищение чужого имущества в крупном размере путём мошенничества.

Как сообщает ФактИнфо, наказанием стали восемь лет лишения свободы. Остальные обвиняемые также признаны виновными, однако суд определил им наказание только в виде штрафов.

Ваагн Вермишян работал в должности главного архитектора Орловской области с 2014 по 2016 годы, в период, когда губернатором региона являлся Вадим Потомский. Примечательно, что ранее в структуре орловской исполнительной власти данная должность вообще отсутствовала. Наиболее значительными следами его деятельности в нашем регионе являются отремонтированная улица Ленина с клумбами-«саркофагами», а также бюст маршала Баграмяна в сквере Танкистов.

ИА «Орелград»

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