Экзамены в Орле проконтролируют более 150 наблюдателей

Число общественных наблюдателей для участия в ГИА постепенно растет.

Как сообщили в Региональном центре оценке качества образования, в стенах данного учреждения прошло обучение общественных наблюдателей для участия в основном этапе государственной итоговой аттестации (ГИА). Напомним, что эта аттестация включает в себя экзамены для выпускников девятых и одиннадцатых классов, то есть речь идет о контроле за проведение ЕГЭ и ОГЭ в текущем году. Общественных наблюдателей к этому процессу подключают ежегодно.

«На сегодняшний день обучение прошли более 150 граждан, желающих принять участие в общественном наблюдении на территории Орловской области, — уточнили в Региональном центре оценке качества образования. — Среди них – представители родительской общественности, образовательных организаций, студенты орловских вузов, частные лица. После проведения процедуры аккредитации, каждый общественный наблюдатель получит аккредитационное удостоверение. Информация о сроках и порядке выдачи удостоверений будет сообщена дополнительно».

Что касается прошедшего в центре вебинара, то его программа предусматривала, в частности, подготовку общественных наблюдателей по вопросам нормативно-правового обеспечения проведения ГИА. Также наблюдателей ознакомили с особенностями организации и проведения экзаменов на различных этапах аттестации, как в пунктах проведения экзамена, так и при проверке экзаменационных работ участников и рассмотрении апелляций тех, кто не согласится с выставленными им баллами.

«Основная цель общественного наблюдения – обеспечение объективности и прозрачности результатов государственной итоговой аттестации, — говорит начальник отдела дополнительного профессионального образования Регионального центра оценки качества образования Наталья Мельнова. — Несмотря на кажущуюся простоту, работа общественного наблюдателя очень ответственна и строго регламентирована. Наблюдатели не имеют право вмешиваться в процесс проведения экзамена, общаться с участниками ГИА. При выявлении нарушений в ходе проведения экзамена, наблюдатели фиксируют и передают информацию руководству».

ИА «Орелград»