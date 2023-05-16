ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Тонировка»

В Орловской области сотрудники районных отделов инспекции оценивают светопропускание стекол.

Как напоминает региональное Управление ГИБДД, управление транспортными средствами, у которых коэффициент светопропускания ниже нормативного, создает угрозу безопасности дорожного движения. В частности, такое мероприятие прошло на территории Должанского района Орловской области.

«Полицейскими был проверен ряд транспортных средств, — сообщили в УГИБДД. — Составлено семь административных материалов по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств)».

Санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере 500 рублей с вынесением требования о прекращении противоправных действий, то есть водитель обязан по требованию сотрудника полиции незаконную тонировку удалить. В случае невыполнения данного требования, он может быть привлечен к административной ответственности уже по статье 19.3 КоАП РФ.

Примеры тому имеются. Так, пресс-служба Малоархангельского районного суда сообщила, что буквально на днях местный житель был наказан за неисполнение требований сотрудника полиции по удалению с боковых стекол автомобиля тонировки. Дело на него было заведено по упомянутой статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Водитель вину в совершении административного правонарушения признал полностью и пояснил, что 12 мая 2023 года он управлял автомобилем и был остановлен для проверки сотрудником полиции.

Последний потребовал удалить с передних боковых стекол автомобиля тонировку, которая не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Водитель отказался это сделать, в связи с чем инспектор ОГИБДД ОМВД составил протокол об административном правонарушении. А затем уже судом водителю было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

ИА «Орелград»