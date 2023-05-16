Карантин по бешенству в Колпнянском районе отменен

Губернатор Орловской области снял ограничения, введенные два с половиной месяца назад.

Андрей Клычков издал указ об отмене веденных с 28 февраля 2023 года ограничительных мероприятий по бешенству животных на территории Колпнянского района Орловской области. Снятие карантина объясняются полным и успешным проведением всех запланированных противоэпизоотических мероприятий. Специалисты ветслужбы провели подворовые обходы и вакцинацию восприимчивых к бешенству домашних животных. Поскольку новых случаев заболевания не было зафиксировано, основные ограничения были сняты.

Напомним, что решение о введении карантина было принято губернатором на основании представления начальника регионального управления ветеринарии, а также протокола испытаний Орловской испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных». Эпизоотический очаг по бешенству животных находился в селе Знаменка Знаменского сельского поселения Колпнянского района, где от смертельного вируса пала собака.

Неблагополучными по бешенству животных два с половиной месяца назад были признаны территории в пределах административных границ Знаменского сельского поселения, в том числе села Знаменское, деревень Александровка, Трудолюбовка и Щегловитовка, а также поселка Веселый Колпнянского района. Там были введены ограничительные мероприятия, в том числе запрет на период действия карантина проведения ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Кроме того, был запрещен вывоз восприимчивых к указанному заболеванию животных. Исключение было сделано только для животных, которых вывозили на убой в специально оборудованные убойные пункты. Запрет не распространялся и на восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза. Также на период действия карантина был запрещен отлов диких восприимчивых животных, предназначенных для вывоза в зоопарки.

ИА «Орелград»