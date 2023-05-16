Областной центр гигиены уличили в нарушении

Госучреждение нарушило требования закона при проведении тендера на охрану.

Комиссия регионального Управления ФАС России вынесла решение по антимонопольному делу, возбужденному в отношении федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Как следует из материалов дела, оно было заведено по жалобе частного охранного предприятия «Шторм-1». Из жалобы следовало, что конкурсная комиссия Центра гигиены и эпидемиологии неправомерно признала заявку охранного предприятия «Кордон» соответствующей требованиям аукциона, который проводило это учреждение. Мол, вторая часть заявки на участие содержала не все требуемые документы. В апреле, после поступления жалобы, торги были приостановлены.

Представители госучреждения и охранного предприятия «Кордон» с обвинениями жалобы не согласились и заявили комиссии УФАС, что считают ее необоснованной. Антимонопольщики установили, что в составе заявки «ОП Кордон» содержалось штатное расписание на период три месяца, однако копии документов, подтверждающих наличие действующего разрешения (лицензии) на хранение и использование оружия, в ней отсутствовали. При указанных обстоятельствах заявка подлежала отклонению, сочли антимонопольщики.

В итоге комиссия решила признать в действиях комиссии Центра гигиены и эпидемиологии факт нарушения части 6 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Она также постановила выдать обязательное для исполнения предписание о совершении действий, направленных на устранение выявленного нарушения, и отменить приостановление проведения аукциона.

ИА «Орелград»