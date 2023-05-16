Орловчанин подозревается в автовандализме

По версии полиции, он повредил сразу пять автомобилей.

Судя по всему, действия мужчины не имели рациональных мотивов – они совершались просто из хулиганских побуждений.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, преступление произошло в Советском районе ночью. 28-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, нанёс различные повреждения пяти припаркованным машинам. При себе он имел нож, которым прокалывал шины и оставлял царапины на дверях и капотах автомобилей. Общая сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей.

В полицию обратились сами автовладельцы. Подозреваемого нашли благодаря записям с камер видеонаблюдения. Ранее он уже был судим.

В данный момент мужчина находится на свободе, но под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»