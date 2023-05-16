Под Орлом в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист

Авария произошла в Ливнах.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, ДТП случилось накануне в 20 часов 25 минут на перекрёстке улице Фрунзе и переулка Стрелецкого. Здесь столкнулись «Лада» (ВАЗ-211440) и мотоцикл (Мотоленд XL250-E).

Обоим водителям – участникам аварии было совсем немного лет. За рулём «Лады» сидел 19-летний парень, на мотоцикле ехал 16-летний.

По текущей версии, автомобиль, двигаясь по Стрелецкому, не уступил дорогу мотоциклу, ехавшему по Фрунзе. Данный перекрёсток не оснащён светофором, что, возможно, стало дополнительным аварийным фактором.

Оба водителя получили телесные повреждения. Однако, после медосмотра, совершеннолетнего отпустили домой, а несовершеннолетнего госпитализировали.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 4 человека получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»