Под Орлом в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист

16.5.2023 | 14:50 Новости, Происшествия

Авария произошла в Ливнах. 

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, ДТП случилось накануне в 20 часов 25 минут на перекрёстке улице Фрунзе и переулка Стрелецкого. Здесь столкнулись «Лада» (ВАЗ-211440) и мотоцикл (Мотоленд XL250-E).

Обоим водителям – участникам аварии было совсем немного лет. За рулём «Лады» сидел 19-летний парень, на мотоцикле ехал 16-летний.

По текущей версии, автомобиль, двигаясь по Стрелецкому, не уступил дорогу мотоциклу, ехавшему по Фрунзе. Данный перекрёсток не оснащён светофором, что, возможно, стало дополнительным аварийным фактором.

Оба водителя получили телесные повреждения. Однако, после медосмотра, совершеннолетнего отпустили домой, а несовершеннолетнего госпитализировали.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 4 человека получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования