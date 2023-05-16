Судбищенскую битву обсудят на всероссийском уровне

Всероссийская научно-практическая конференция пройдет в Орле.



В Орле 26-27 мая в стенах областной библиотеки им. Бунина состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Слово грозного времени». Как пояснили организаторы, она будет посвящена годовщине Судбищенской битвы 1555 года, одного из самых знаковых исторических событий, произошедших на территории современной Орловской области. Однако в библиотеке имени Бунина подчеркнули, что целью конференции является «не столько рассмотреть исторический контекст события, сколько сделать интересной широкой публике саму эпоху Ивана Грозного».

К участию к форуму уже приглашены историки, философы, культурологи, филологи, библиотекари, музейщики и искусствоведы. Они обсудят вопросы материальной культуры той эпохи, древнерусской книжности, а также формировании феномена исторической памяти. Ключевые вопросы конференции звучат так: летописание XVI века (Царь-книга: лицевой летописный свод); митрополит Макарий и древнерусская книжность; книга как феномен культуры XVI века; эпистолярная культура прошлого; историческая память.

«26 мая в 10.00 состоится пленарное заседание, в котором примут участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Орла, — пояснили в «Бунинке». — Продолжится работа в двух секциях: «Книга как феномен «грозного» времени: литературные обертоны» и «Историческая память: в прошлом, сегодня, завтра». В рамках конференции планируется открытие выставки шрифтов «Дух и буква», концепция которой разработана внутри действующего проекта Международного фестиваля «Много букв». Партнером мероприятия является Орловский государственный университет им. Тургенева».

А тем временем Орловский краеведческий музей издал информационный буклет «Судбищенское сражение 1555 г.». Из него можно узнать о том, что предшествовало этому сражению, как немногочисленное русское войско сумело остановить главные силы крымского хана Девлет I Гирея и даже как доехать до современных Судбищ и что там посмотреть? Как уточнили в Орловском краеведческом музее, буклет ответит и на другие вопросы о событиях тех грозных лет, о ходе самого сражения и его роли в истории Российского государства.

«В буклете размещена информация о памятных местах, связанных со сражением, их географическая локация. Ознакомиться с содержанием буклета можно на кассах музея и его филиалов», — пояснили в учреждении.

ИА «Орелград»