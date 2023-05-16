В Колпнянской ЦРБ представили нового главврача

Учреждение возглавил Александр Карпов.

Новый главврач является местным уроженцем и ценным специалистом. Карпов родился и вырос в Колпне, затем учился в Орловском медицинском институте ОГУ, стал онкологом и долгое время работал в Москве. Занимал ответственные должности, в том числе пост заведующего онкологическим отделением Центра амбулаторной онкологической помощи клинической онкологической больницы №1 Москвы.

Однако Карпов «оставался на связи» с Орловской областью, например, преподавал на кафедре общей хирургии и анестезиологии орловского Мединститута. Теперь он возглавил центральную районную больницу в родном муниципальном образовании. Об этом сообщили в региональном Департаменте здравоохранения.

«Это здорово, что, несмотря на наметившуюся тенденцию специалистов уезжать в большие города, есть такие замечательные примеры, когда люди возвращаются, чтобы жить и работать на своей малой родине», — прокомментировал это событие заместитель руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Дмитрий Пух.

ИА «Орелград»