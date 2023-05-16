В Орле на стадионе Ленина будут бороться с жаждой

Возможно, здесь начнут продавать воду.

Об этом стало известно в ходе последнего прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В комментариях к посту с прямой трансляцией один из пользователей поднял тему проноса напитков на стадион. Он попросил чиновников разрешить болельщикам брать с собой на трибуны напитки. Пользователь указал, что беспокоится даже не о себе, а о своём ребёнке – мальчик вынужден наблюдать за спортивными соревнованиями и одновременно бороться с собственной жаждой. Также орловчанин подчеркнул, что вопрос является особенно актуальным на фоне очередного потепления.

Ему ответили с официального аккаунта Управления физической культуры и спорта Орловской области: «На данный момент времени прорабатывается вопрос о продаже воды в чаше стадиона». Правда, мужчина не остался удовлетворён таким ответом и ещё раз отметил, что просит именно «легализовать» пронос собственных прохладительных напитков на трибуны.

Согласно действующим Правилам поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённым Правительством России, посетители турниров имеют право проносить на трибуны продукты и безалкогольные напитки в пластиковых или бумажных стаканах, приобретённые непосредственно на стадионах. Однако те же Правила разрешают «устанавливать дополнительные требования к поведению зрителей», в том числе, запрещать пронос каких-либо товаров, приобретённых за пределами стадиона. Причём таким правом наделены и организаторы мероприятий, и владельцы спортивных сооружений.

ИА «Орелград»