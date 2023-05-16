В Орле участок на Наугорке готовятся передать застройщику

16.5.2023 | 17:35 Новости, Строительство

Сейчас решаются юридические вопросы.

Фото: oreloblsovet.ru

В частности, ведётся работа по погашению записей об объектах капитального строительства (расселённых и снесённых аварийных домах), ранее внесённых в ЕГРН. Об этом рассказала начальник управления градостроительства Орла Мария Родштейн. Тему обсуждали на заседании профильного комитета областного Совета народных депутатов.

Напомним, речь идёт о масштабном проекте, под который выделяется федеральное финансирование. В районе Наугорского шоссе на территории в 9,8 гектара построят пять 10-этажных многоквартирных жилых домов общей площадью в 36,8 тысяч квадратных метров (это 820 квартир на 1227 человек). Кроме того, здесь появится детский сад, а также несколько паркингов.

Проект реализует ООО «Специализированный застройщик «СМУ-2»» по заказу администрации города. В его рамках должны быть расселены и снесены 16 аварийных домов (семь – силами застройщика, ещё девять – силами государства).

На данный момент это сделано в отношении четырёх зданий, остальные 12 на очереди, сообщает пресс-служба облсовета. Параллельно с их сносом и расселением на месте первых ликвидированных четырёх домов начнут возводить «дебютную» новостройку.

Под проект региону выделяется бюджетный федеральный инфраструктурный кредит объёмом 179,8 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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