Аэропорт «Южный» в Орле получил добро на восстановление

Эксперт выдал положительное заключение на проект строительных работ.

Стали известны результаты государственной экспертизы проекта «Реконструкция объектов аэропортового комплекса Орел «Южный», 1-й этап», которая была проведена в конце апреля 2023 года. Ее целью было, прежде всего, определение наличия или отсутствия объектов культурного или археологического наследия на земельных участках, которые данный проект охватит. В частности, эксперт изучил отчет о проведении охранных научно-исследовательских разведочных археологических работ с осуществлением локальных земляных работ на территории аэропорта Орел «Южный».

Сам проект предполагает реконструкцию и доведение инфраструктуры давно уже не работающего аэропорта до современных требований, предъявляемых к посадочным площадкам. В процессе государственной историко-культурной экспертизы был проведен анализ проекта реконструкции на соответствие нормативной правовой базе в области охраны и сохранения объектов культурного наследия. Согласно представленному на экспертизу отчету, археологические полевые работы были проведены на земельном участке общей площадью 30 га.

Он представляет собой «площадку, вытянутую с северо-запада на юго-восток, по направлению рельефа водораздельного плато и огибающего его рек Орлик и Ока». Данный участок находится на максимально возвышенных точках обозначенной географической локации, имеет ровную поверхность с практически отсутствующими уклонами рельефа. Со всех сторон зона участка ограничена бетонным забором и окружена жилыми массивами современного города. Большая часть территории представляет собой открытую задернованную местность, покрытую луговой растительностью и мелким кустарником. Локально, по краям участка, высажены деревья. На территории есть несколько забетонированных и заасфальтированных участков, включая взлетно-посадочную полосу и примыкающие к ней трансферные дороги, а также несколько грунтовых дорог.

Археологические полевые работы на нем проводились в 2023 году. Они включали в себя визуальное обследование, поиск обнажений культурного слоя, определение участков местности, перспективных для расположения объектов археологического наследия. Археологи заложили 30 разведывательных шурфов размерами 1х1 метра, однако поиск подъемного археологического материала оказался безрезультатным. Как следует из отчета, поверхностный почвенный покров лишен каких-либо признаков наличия культурного слоя, археологический материал в поверхностном залегании не обнаружен. Эксперт пришел к выводу, что на территории аэропорта нет ничего ценного с археологической точки зрения, поэтому проведение на данном земельном участке земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ возможно, то есть было выдано положительное заключение.

ИА «Орелград»