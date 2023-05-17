Орловчанин погиб в ДТП

Авария произошла в Колпнянском районе.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, всё случилось накануне около 20 часов. Единственным участником ДТП являлась «семёрка» (ВАЗ-2107).

Водитель автомобиля, двигаясь по полевой дороге со стороны деревни Клевцово в сторону деревни Хорошевка, не справился с управлением. Машина съехала с дороги в поле и врезалась в дерево.

Итоги этого столкновения оказались далеко не безобидными. Один из пассажиров (57-летний) скончался на месте ещё до приезда «Скорой помощи». Второго пассажира (35-летнего) госпитализировали.

Личность водителя, допустившего ДТП, пока что не установлена.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП, 4 из которых с пострадавшими. В частности, накануне в Орле на перекрёстке улиц Русанова и 3-й Курской столкнулись автомобиль «Киа» и мотоцикл.

ИА «Орелград»