Орловчанин пострадал на пожаре

17.5.2023 | 16:08 Новости, Происшествия

ЧП случилось на Болховском шоссе.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Фактически эта территория относится к Орлу, но формально находится в Орловском муниципальном округе в деревне Жилина. Тревожный сигнал поступил около пяти часов утра.

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, возгорание возникло в жилом доме. Судя по всему, ЧП оказалось серьёзным, так как над ликвидацией его последствий работали сразу три соединения (1-я и 2-я, а также Специализированная пожарно-спасательные части Орла).

Сообщается об одном пострадавшем.

За минувшие сутки орловские спасатели выезжали на вызовы 23 раза, из них девять раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»

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