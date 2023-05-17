Орловчанин потерял ключи и машину

17.5.2023 | 12:44 Новости, Происшествия

Угонщика задержали «по горячим следам».

ИА «Орелград»

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, всё началось с того, что автовладелец выронил ключи от машины и не заметил этого сразу. Через некоторое время после этого он, вернувшись на парковку, не нашёл там свой «Пежо 408». Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска из районного отделения сначала обнаружили саму иномарку (со свежими механическими повреждениями), а затем и подозреваемого в угоне. Им оказался местный 28-летний житель. В отношении него возбудили уголовное дело.

Подозреваемый признался, что нашёл ключи от чужой машины и решил прокатиться на ней, но не справился с управлением и допустил аварийную ситуацию, после чего скрылся с места. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»

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