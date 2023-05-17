Орловский бизнес заявил об ухудшении своих ожиданий

В регионе представлен конъюнктурный обзор за март 2023 года.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин распространил на своем сайте конъюнктурный обзор за март 2023 года. Сам отчет был подготовлен Отделением Орел ГУ Банка России по ЦФО по результатам опроса 190 предприятий ключевых видов экономической деятельности Орловской области. В число опрошенных вошли различные представители бизнеса, от микропредприятий до крупных компаний.

Опрос носил сравнительный характер, иными словами респондентов просили сопоставить текущую ситуацию с ситуацией месячной давности. По оценкам орловских предприятий в марте 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем улучшилась экономическая конъюнктура, ситуация с изменением объемов производства и спроса. При этом ухудшились оценки предприятиями своего экономического положения. Кроме того, респонденты отметили ослабление роста рисков хозяйственной деятельности и рост негативного влияния колебаний валютного курса рубля на хозяйственную деятельность. Отмечено было и ухудшение ожиданий предприятий в сфере производства и спроса в ближайшие три месяца, а также ускорение роста цен на готовую продукцию и услуги при усилении ценовых ожиданий на ближайшие 3 месяца. При этом наиболее часто называемыми причинами увеличения отпускных цен и тарифов на услуги стали рост закупочных цен на сырье и товары, комплектующие и материалы, а также изменение цен на аналогичные товары и услуги в целом на рынке.

Опрос также показал, что по итогам первого квартала 2023 года инвестиционная активность респондентов снизилась по сравнению с предыдущим кварталом, но возросла по сравнению с первым кварталом 2022 года. То же самое можно сказать об уровне использования производственных мощностей. Среди факторов, ограничивающих инвестиционную активность предприятий, преобладают неопределенность экономической ситуации в стране, дефицит собственных средств для финансирования инвестиций и недостаточный спрос на продукцию предприятий. Кстати, большинство орловских предприятий-респондентов в ходе опроса оценили обеспеченность работниками как «нормальную» и не планируют изменение численности работников в ближайшие 3 месяца.

ИА «Орелград»