Орловскую программу культуры признали очень эффективной

Оценку реализации программы областные чиновники дали сами.

Департамент культуры Орловской области представил уточненный годовой отчет о реализации государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». Согласно ему, эффективность реализации – так называемое значение ЭР гп — по итогам 2022 года в соответствии с произведенными чиновниками расчетами составила 0,98 («высокая»). Поясним, что речь идет о величине, которая рассчитывается по специальной формуле. Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,7. В остальных случаях эффективность реализации госпрограммы признается неудовлетворительной.

В отчете приведены и непосредственные результаты реализации основных мероприятий. Так, в отчетном периоде на реализацию мероприятий программы в целом изначально было запланировано 1,09 миллиарда рублей, а профинансировано – 1,126 миллиарда. Из них из областного бюджета было выделено 933,926 миллиона рублей, из федерального бюджета – 184,184 миллиона. Муниципалитеты из своих бюджетов добавили еще 8,16 миллиона рублей.

В рамках реализации программы были проведены многочисленные мероприятия, в том числе концерты, приуроченные ко Дню работников культуры, в честь Дня Весны и Труда, Дня Святой Троицы, в честь празднования 85-летия основания Орловской области. Также были проведены традиционный Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» и фестиваль-конкурс «Хрустальный родник».

За счет средств программы были модернизированы библиотеки, включая комплектование книжного фонда. Здесь речь идет, прежде всего, об областной научной универсальной публичной библиотеке им. Бунина, Орловской детской библиотеке им. Пришвина и областной специальной библиотеке для слепых имени Абашкина». Также были проведены мероприятия «Орловская книга» и «Неделя детской книги».

Не остались без поддержки театры и музеи. Например, как следует из отчета, в рамках программы было приобретены оборудование и мебель, а также изготовлены костюмы для театра кукол и театра «Свободное пространство» — в рамках предоставлено из федерального бюджета субсидии. Было профинансировано приобретение проекционного экрана в Орловский государственный академический театр им. Тургенева и изготовлены концертные костюмы для Орловской государственной филармонии.

За счет средств федерального, областного и местного бюджетов был проведен текущий ремонт домов культуры, приобретено оборудование, оргтехника, мебель, музыкальные инструменты и одежда сцены в муниципальные дома культуры и культурно-досуговые центры в шести районах Орловской области. Также 5 миллионов рублей было выделено на капитальный ремонт крыши областного архива.

«В целях недопущения развития тенденции по снижению темпов достижения индикативных значений показателей реализации мероприятий государственной программы и снижения общего уровня ее эффективности, необходимо решить вопрос о достаточном финансирования мероприятий государственной программы», — такое предложение сделали по итогу авторы отчета.

ИА «Орелград»