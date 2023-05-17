Под Орлом при ремонте дороги выявили недостатки

17.5.2023 | 13:34 ЖКХ, Новости, Строительство

Подрядчик обязался их исправить.

Фото: vk.com/zhukov80

Участок находится в Орловском муниципальном округе в деревне Нижняя Лужна на улице Береговой. Его длина составляет 1 километр 770 метров. Ремонт ведётся в рамках муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», но с использованием средств областного Дорожного фонда.

Как рассказал в соцсетях глава округа Роман Жуков, «в настоящий момент подрядная организация устраняет выявленные недостатки». Только после этого будет сформирована комиссия по приёмке объекта ремонта.

Работы ведутся с использованием смеси из песка и гравия. Администрация Орловского МО, комментируя информацию в соцсетях, пояснила: «Содержание гравия составляет не менее 65%. Сейчас используемый при ремонте материал проходит лабораторные исследования. От их результатов также зависит, будет ли принят объект».

Соответствующий контракт был заключён в марте этого года. Администрации округа удалось сэкономить на госзакупке – итоговая цена работ, предложенная подрядчиком-победителем (около 3,9 миллиона рублей), оказалась примерно на один миллион ниже начальной (максимальной).

ИА «Орелград»

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