В Орле посадят ещё больше деревьев

Об этом заявил мэр Юрий Парахин.

Сегодня он побывал в Северном районе, где ведётся капитальный ремонт двух улиц.

Одну из них, улицу Космонавтов, планируется сдать не только вовремя, но и за месяц до положенного срока (к 1 июля). В данный момент здесь

завершены фрезировочные работы на площади 18,5 квадратных метров,

устроено 2,5 тысяч погонных метров бортового камня,

вымощено плиткой 2 тысячи квадратных метров тротуара,

залито горячим асфальтобетоном 8,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

На втором объекте, «улица Благининой – улица Беговая», рабочие уже начали установку бортового камня. Этот объект должны сдать до 30 июня. Получается, что обе стройки могут финишировать одновременно.

Капремонтом улицы Космонавтов занимается ООО «Дорстрой 57». Итоговая цена контракта составила 59,8 миллионов рублей. Работы на «Благиной-Беговой» (на участке от Московского шоссе до Деповской улицы) выполняет «Газ Ресурс» за 26,8 миллионов.

«По завершении работ обязательно продолжим озеленение города на обновлённых участках — высадим молодые, но крепкие деревья, которые, по опыту прошлых лет, приживутся наверняка», — отметил Парахин.

ИА «Орелград»