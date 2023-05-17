В Орле ротонда на «Дворянке» могла обрушиться

Об этом заявил первый зампредседателя облсовета Михаил Вдовин.

Сегодня Вдовин, возглавляющий Попечительский совет по восстановлению «Дворянского гнезда», встретился с журналистами непосредственно на месте работ, взволновавших общественность. Накануне подрядчик, который занимается благоустройством сквера, снёс ротонду, которая давно считалась одним из символов Орла, а также окружавшую её баллюстраду.

По словам Вдовина, лично к нему в связи с этими событиями обратились сотни горожан.

Первый зампредседателя регионального парламента напомнил, что благоустройство сквера одобрили около 11 тысяч жителей Орла, а в основу проекта легла концепция, разработанная краеведом Людмилой Балыковой. Сам проект прошёл все необходимые согласования и экспертизы, а заключение по нему выносила комиссия специалистов из Петербурга – в числе которых были эксперты Минкульта РФ.

Непосредственно по ротонде и баллюстраде проектная организация решила, что «состояние внешних и конструктивных элементов находится в неудовлетворительном состоянии», а техническое состояние фундаментов и колонн определила как «ограниченно работоспособное». Представители компании-подрядчика, которая занималась демонтажем, считают, что знаменитая орловская «тургеневская беседка» находилась в критическом состоянии и могла обрушиться в любой момент.

Михаил Вдовин пояснил, что ротонда и баллюстрада обязательно будут восстановлены в прежнем виде, но их воссоздадут из более прочных материалов, при этом основные конструктивные элементы изготовят на промышленном предприятии. Эксперты считают, что данные работы не нарушают предмета охраны объекта культурного наследия.

Вдовин подчеркнул, что проект благоустройства, где такой план действий оговаривался заранее, утвердил и Попечительский совет по восстановлению «Дворянского гнезда», и городской Совет народных депутатов Орла, а также поддержал губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»