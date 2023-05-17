В Орле ротонда на «Дворянке» могла обрушиться

17.5.2023 | 15:08 Культура, Новости, Общество

Об этом заявил первый зампредседателя облсовета Михаил Вдовин.

Фото: vk.com/mwdowin

Сегодня Вдовин, возглавляющий Попечительский совет по восстановлению «Дворянского гнезда», встретился с журналистами непосредственно на месте работ, взволновавших общественность. Накануне подрядчик, который занимается благоустройством сквера, снёс ротонду, которая давно считалась одним из символов Орла, а также окружавшую её баллюстраду.

По словам Вдовина, лично к нему в связи с этими событиями обратились сотни горожан.

Первый зампредседателя регионального парламента напомнил, что благоустройство сквера одобрили около 11 тысяч жителей Орла, а в основу проекта легла концепция, разработанная краеведом Людмилой Балыковой. Сам проект прошёл все необходимые согласования и экспертизы, а заключение по нему выносила комиссия специалистов из Петербурга – в числе которых были эксперты Минкульта РФ.

Непосредственно по ротонде и баллюстраде проектная организация решила, что «состояние внешних и конструктивных элементов находится в неудовлетворительном состоянии», а техническое состояние фундаментов и колонн определила как «ограниченно работоспособное». Представители компании-подрядчика, которая занималась демонтажем, считают, что знаменитая орловская «тургеневская беседка» находилась в критическом состоянии и могла обрушиться в любой момент.

Михаил Вдовин пояснил, что ротонда и баллюстрада обязательно будут восстановлены в прежнем виде, но их воссоздадут из более прочных материалов, при этом основные конструктивные элементы изготовят на промышленном предприятии. Эксперты считают, что данные работы не нарушают предмета охраны объекта культурного наследия.

Вдовин подчеркнул, что проект благоустройства, где такой план действий оговаривался заранее, утвердил и Попечительский совет по восстановлению «Дворянского гнезда», и городской Совет народных депутатов Орла, а также поддержал губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования