Владислав Числов проверил качество орловского школьного питания

Сейчас ЛДПР проводит такие проверки по всей стране.

Орловская область не стала исключением. Глава фракции ЛДПР в Орловском областном Совете народных депутатов Владислав Числов совместно с представителями родительского комитета проверили качество блюд в Орле в лицее № 32 имени Воробьёва.

По мнению народного избранника, такие проверочные мероприятия должны проводиться на постоянной основе, так как они, в первую очередь, направлены на укрепление здоровья детей. Поэтому любые недочёты, связанные с питанием подрастающего поколения, должны устраняться незамедлительно.

Особе внимание при проведении этого мониторинга в лицее № 32 уделили санитарному и техническому состоянию обеденной и кухонных зон, наличию утверждённого меню, а также качеству продуктов и уже готовых блюд.

В ходе проверочного мероприятия вице-спикеру регионального парламента удалось пообщаться со школьниками и поварами.

«Я поговорил со старшеклассниками, и они сказали, что очень довольны школьной едой. На переменах мы увидели, что в столовой было много детей, которые с большим удовольствием рассаживались за столы и приступали к обеду. Поговорил и с работниками столовой, они рассказали, что тщательно следят за качеством своей продукции», — отметил Владислав Числов.

В завершение Владислав Числов поблагодарил директора лицея Николая Трошина, подчеркнув высокий уровень проделанной работы по обеспечению лицеистов качественным питанием.

Об этом сообщили в орловском отделении ЛДПР.

ИА «Орелград»