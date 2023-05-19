Информационно-аналитическое управление возглавил Никита Майоров

19.5.2023 | 21:19 Новости, Общество

У «пресс-службы» губернатора Орловской области новый руководитель.

Фото Никиты Майорова

Заместитель руководителя Администрации Губернатора и Правительства Орловской области – начальник информационно-аналитического управления Никита Майоров приступил к работе на этой неделе. До недавнего времени он был заместителем руководителя в Центре управления регионом в Орловской области. Также вел ток-шоу на канале «Первый областной». Ранее руководил отделом по связям с общественностью ОРО ФСС РФ.

До Майрова должность начальника информационно-аналитического управления занимала Марина Ивашина. А до слияния двух структур она руководила аналитическим управлением, а управление пресс-службы и взаимодействия со СМИ возглавлял Вадим Багринцев.

ИА «Орелград»

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