Орел обогнал Ливны по числу поправок в бюджет

Контрольно-счетные органы изучили отчеты об исполнении бюджетов крупнейших городов.

В 2022 году в Орле восемь раз вносились поправки в бюджет по изменению налоговых и неналоговых доходов. В результате объем плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам увеличился на 80,9 миллиона рублей. Такие данные содержатся в заключении Контрольно-счетной палаты города Орла, которая изучила отчет об исполнении бюджета областного центра. В КСП отметили, что на протяжении всего года анализировалось текущее исполнение доходов и расходов бюджета.

В ходе такой работы аудиторы неоднократно отмечали риски невыполнения плановых показателей по поступлению собственных доходов городского бюджета, по исполнению источников финансирования бюджета. По их мнению, впоследствии это могло привести к невыполнению принятых расходных обязательств муниципального образования. Внесенные в прошлом году изменения в бюджет города Орла касались в основном корректировки его основных характеристик, а также перераспределения бюджетных средств по отдельным статьям расходов, уточнения объема целевых средств, поступивших из областного бюджета, и перераспределения ассигнований на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств.

«По результатам проведенных экспертиз Контрольно-счетная палата в своих заключениях на предлагаемые изменения в бюджет указывала на следующие нарушения: отсутствие обоснований вносимых поправок в бюджет по доходам на 90,3 миллиона рублей, по расходам — на 36,7 миллиона рублей, — говорится в документах КСП. – Неправомерное увеличение расходов при отсутствии источников доходов – на 393,8 миллиона рублей; отсутствие нормативных правовых актов на установление расходных обязательств – на 68,8 миллиона рублей; неправомерные расходы – на 102 миллиона рублей и другие».

По числу поправок в бюджет областной центр немного опередил второй по величине город региона. Как следует из заключения Контрольно-счетной палаты Ливен, в процессе исполнения местного бюджета в соответствующее решение Ливенского городского Совета народных депутатов в течение отчетного года семь раз вносились поправки. Впервые это было сделано в феврале 2022 года, а в последний раз – в декабре. В результате плановые показатели на 2022 год по доходам составили 1,297 миллиарда рублей, по расходам – 1,324 миллиарда рублей при дефиците в сумме 27,096 миллиона рублей. Изначально же бюджет города Ливны на 2022 год был утвержден без дефицита, по доходам и расходам в сумме 1,148 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»