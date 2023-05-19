Орловцев позвали на борьбу со «стеновой рекламой»

Полиция призывает граждан сообщать о подозрительных надписях на стенах.



В Орловской области районные отделы полиции начали обращаться к местным жителям с призывом о помощи в борьбе с явлением, которое в органах называют «стеновой рекламой». Речь идет, прежде всего, о надписях а стенах зданий и заборах, которые либо рекламируют наркотические и психотропные средства, либо содержат завуалированные предложения об их продаже. Полицейские даже разработали алгоритм действий граждан при выявлении надписей, содержащих рекламу распространения или потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Согласно ему, при обнаружении «стеновой рекламы», которая содержит информацию о распространении наркотических средств или одурманивающих веществ (а это может быть сленговое название), необходимо: незамедлительно проинформировать районный ОМВД, позвонив в дежурную часть; снять надпись на фото или видео; принять меры к удалению надписи «стеновой рекламы».

«Рекламу наркотиков, размещенную на стенах зданий, заборов, иных строений можно рассматривать как один из путей склонения к потреблению психотропных веществ, — сообщает, например, ОМВД по Болховскому району Орловской области. — Этот вид пропаганды обращен к широкому и неопределенному кругу лиц, зачастую содержит только номер мобильного телефона, либо ссылку на интернет-сайт, слово или зашифрованное выражение».

ИА «Орелград»