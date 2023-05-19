Орловские бизнесмены отправятся с Клычковым в Китай

О дальней командировке губернатор сообщил в ходе эфира в соцсетях 19 мая.

Губернатор Орловской области проинформировал, что это будет большая делегация Правительства Российской Федерации. Ее возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. От Орловской области участие в бизнес-форуме примут и руководители местных предприятий.

«Чтобы ряд вопросов по взаимоотношению уже решать там, на месте», — отметил Андрей Клычков.

Губернатор пообещал попробовать найти формат, чтобы выйти в традиционный эфир в понедельник.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Китай с 23 по 24 мая с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба правительства. СМИ также информируют, что к делегации присоединится свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

ИА «Орелград»